Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме «легкие» меры пресечения, - СМИ

Конституционный Суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в государственной измене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник в суде, передает «Левый берег».

Заседание по конституционной жалобе проходило сегодня, 25 июня. Согласно данным СМИ, Большая палата КС признала неконституционным положение 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, согласно с которым к подозреваемым в преступлениях против основ нацбезопасности и терроризме нельзя применять какие-либо другие меры пресечения, кроме содержания под стражей.

Авторы конституционной жалобы - депутат Верховной Рады Надежда Савченко, обвиняемая в терроризме, и экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, подозреваемый в госизмене.

Напомним, что 16 апреля Броварской межрайонный суд Киевской области отпустил из-под стражиНадежду Савченко и Владимира Рубана.

Как известно, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко. 22 марта 291 народный депутат подержал представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Также поддержали и второе представление о задержании 277 голосами. 268 нардепов поддержали представление ГПУ об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей.

14 февраля прокуратура заявила, что дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко и главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных.