В Рыбаковке спецрота полиции задержала группу, которая воровала ценности туристов

В поселке Рыбаковка ночью 25 июня сотрудники спецроты полиции «Николаев» задеражали группу, которая занималась кражей ценностей туристов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в полиции.

Группу молодых людей сотрудники спецроты задержали после кражи ими вещей из комнаты, где остановилась жительница Хмельницкой области.

После дальнейшей отработки информации о задержанных оказалось, что они за час обокрали еще семь комнат туристов и одно ограбление.

Задержанных доставили в отдел полиции.

Напомним, что почти 100 николаевских полицейских и нацгвардейцев отправили охранять правопорядок на курортах.