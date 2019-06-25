Чиновник николаевского департамента ЖКХ позволил подрядчику получить 120 тысяч за невыполненные работы, - прокуратура

Прокуратура объявила о подозрении в служебной халатности и служебном подлоге исполняющему обязанности начальника одного из отделов Департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По данным прокуратуры, чиновник внес в акт и справки о стоимости выполненных работ недостоверные данные об объемах капитального ремонта кровли жилого дома в Заводском районе. Из-за этого подрядчик получил бюджетные средства за фактически не выполненные работы, что нанесло ущерб в 120 тысяч гривен. Сейчас инициирован вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве СБУ задержала офицера налоговой милиции, который вымогал деньги у бизнесмена.