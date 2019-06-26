На Черниговщине девочка стала жертвой насилия сожителя бабушки – в прокуратуре еще думают, стоит ли его задерживать

В Черниговской области сожитель женщины пытался изнасиловать ее малолетнюю внучку, которая приехал с младшим братом на летние каникулы к бабушке. Еще насилие к ребенку зафиксировали на Волыне, где сожитель женщины подозревается в насилии над ее малолетней дочерью.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

25 июня около 12:00 женщина во время работы на огороде услышала крик малолетнего внука, который не мог зайти в дом, поскольку дверь была закрыта изнутри. В доме на тот момент оставались его малолетняя сестра 2009 года рождения и сожитель бабушки детей 1960 года рождения.

«По требованию женщины – он дверь открыл. В одной из комнат, со слезами на глазах, находилась девочка. По словам малолетней девочки, после того, как она осталась в доме с сожителем бабушки, последний завел ее в спальню, снял с нее одежду и завалил на кровать. Ребенок просил подонка не касаться ее, но последний остановился только после того, как услышал крик ее маленького брата», – написал Аброськин.

Мужчину доставили в отдел полиции, но в прокуратуре еще не знают, что делать с мужчиной.

«Подонок находится в полиции, местная прокуратура находится в раздумьях, задерживать его или нет», – отметил Аброськин.

Еще один случай произошел в Волынской области.

«В полицию обратилась женщина, 1977 г.р., с заявлением, что, по словам ее дочери, 2008 г.р., в течение длительного времени во время пребывания матери на заработках в Польше, ее сожитель, 1977 г.р., совершал действия орального характера в отношении девушки», – сообщил замнчальника Нацполиции.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов. Оказалось, что он готовил преступление еще в апреле. Суд арестовал подозреваемого.

А 21 июня, в Запорожье и Волынской области рецидивисты изнасиловали детей 12-ти и 5-ти лет. 23 июня в Мариуполе задержали 27-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. 24 июня сообщалось, как в Умани напал на 15-летнюю девочку и угрожая убийством изнасиловал её.

Напомним, что ранее Аброськин предложил подписать петицию о создании Реестра педофилов и химкастрации.