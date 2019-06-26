Из Украины сбежал иностранец, сбивший девушку на «зебре» в Харькове

Иностранец, сбивший девушку на пешеходном переходе в Харькове, 22 июня, покинул Украину. На следующий день он улетел в Стамбул.

Об этом сообщает адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко на странице Facebook.

Напомним, 24-летний гражданин Марокко утром 22 июня сбил 28-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе. С травмами пострадавшую госпитализировали в больницу.

Ссылаясь на источники из «компетентных органов», адвокат пострадавшей заявляет, что по его информации мужчина улетел в Стамбул 23 июня.

«По оперативной информации от источника из компетентных органов водитель из Марокко, который пьяный допустил наезд на девушку, которая на зеленый свет пыталась перейти улицу Пушкинскую в городе Харькове, утром 22.06.2019, и который кричал, что «порешает», таки «порешал»!» - сообщил адвокат.

Адвокат подал жалобу в Генеральную прокуратуру.

«Как и обещал, подана жалоба в Генеральную прокуратуру Украины по поводу небрежности по ДТП на Пушкинской 22.06.2019. Моя цель – привлечение к ответственности водителя, а также должностных лиц, причастных к тому, что он без проблем покинул территорию Украины», - добавил он.

Напомним, в Николаеве на проспекте Героев Украины ночью, 23 июня, водитель «Daewoo Lanos» насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу. А до этого, 19 июня, водитель легкового автомобиля сбил на проспекте Центральном женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу в районе улицы 4-й Слободской.