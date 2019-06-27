В Москве грабитель угощал прохожих напитками с транквилизаторами и отбирал у них ценные вещи

В Москве задержали 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, подозреваемого в серии отравлений и ограблений.

Об этом сообщает «Медуза».

По данным Baza и Mash, его зовут Мурат Сабанов. Предполагается, что молодой человек угощал прохожих в центре города напитками с сильнодействующими веществами, а потом грабил или избивал жертв. У подозреваемого нашли транквилизаторы и нейролептики. Против него возбуждено дело по статьям о краже и разбое. Молодой человек подсыпал в напитки «Феназепам». Позже полиция подтвердила, что у него нашли это вещество; вместе с ним были обнаружены клозапин и трамадол.

В полицию уже обратились шестеро потерпевших. Следствие считает, что жертв могло быть больше 10. The Village писал, что от действий предполагаемого отравителя пострадали как минимум 24 человека, некоторые из которых на время впали в кому. Подозреваемый рассказал об ограблении 17 человек, но отрицал, что травил их всех. По словам молодого человека, многие жертвы и сами были сильно пьяны, поэтому грабить их было не трудно. Mash опубликовал фрагмент допроса подозреваемого, где он говорит, что не грабил потерявших сознание людей, а складывал их вещи.

Сообщается, что подозреваемый хотел работать в полиции, но его туда не взяли. Baza со ссылкой на мать Сабанова написала, что он с детства хотел стать полицейским. Молодой человек поступил в филиал Краснодарского университета МВД РФ в Нальчике и проучился там два года (в университете это отрицают), после чего перевелся в филиал Московского юридического института предпринимательства и права. Затем он отслужил в армии и уехал в Москву, где несколько раз подавал документы на работу в органы внутренних дел. Его не брали на работу из-за отсутствия прописки.

«Открытые медиа» сообщают, что в Москве Сабанов работал грузчиком – у него есть соответсвующий профиль на сайте profi.ru. Он также был менеджером букмекерской конторы и кассиром в магазине. В Москве Сабанов работал нелегально. После задержания подозреваемого полиция сообщила, что сейчас он безработный.

Сабанов служил во внутренних войсках МВД и, возможно, охранял Ленинградскую АЭС. «Открытые медиа» со ссылкой на страницы Сабанова в соцсетях пишут, что он как минимум до 2014 года служил во внутренних войсках МВД, которые в 2016-м вошли в состав Росгвардии. На одной из фотографий во «ВКонтакте» Сабанов снят в военной форме на фоне торгового центра в городе Сосновый Бор. Там располагается войсковая часть Росгвардии № 3705, которая занимается охраной Ленинградской атомной электростанции. Кроме того, на одной из фотографий у Сабанова погоны младшего лейтенанта.

В соцсетях Сабанова много исламских высказываний. В некоторых он называл себя моджахедом. Кроме того, на страницах подозреваемого опубликованы изображения людей в масках и с автоматами, а также и надписи на арабском языке. В аудиозаписях Сабанова нашли лекции исламских проповедников и песни чеченского барда Тимура Муцураева, некоторые записи которого внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

Напомним, что ранее на рынке на Намыве гражданин Грузии ограбил женщину, очевидцы задержали его до приезда полиции.