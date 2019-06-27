В Николаеве школьницы стали очевидцами преступления и вызвали полицию – это помогло задержать подозреваемого

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В Николаеве ученицы школы №53 возрастом 14 и 15 лет стали свидетелями преступления, не растерялись и вызвали полицию на место происшествия.

Об этом сообщили в администрации Центрального района Николаева.

Ученицы увидели, как один мужчина отобрал мобильный телефон у другого, и между ними завязалась драка. После приезда полиции правонарушитель был задержан. Отобранный мобильный телефон возвратили владельцу.

Девушки дали показания по ситуации в присутствии и с согласия родителей и специалистов службы по делам детей. Сотрудники полиции выразили благодарность девушкам за социальное неравнодушие, а их родителям за надлежащее воспитание детей.

Напомним, что ранее в Николаеве очевидец помог мужчине поймать разбойника до приезда полиции.

Вадим Богданов

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