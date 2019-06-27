ООН бьет тревогу из-за широкого распространения синтетических наркотиков по всему миру

Согласно данным Организации объединенных наций (ООН), в мире стремительно растет употребление опиоидных веществ, а в США растет смертность от передозировки ими.

Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

Опиоиды – общий термин для наркотиков от опия до героина и синтетических веществ вроде фентанила и трамадола. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году их употребление возросло на 56 процентов по сравнению с 2016 годом. Тогда же, в 2017 году, рекордного уровня достигло мировое производство кокаина, превысив результат предыдущего года на 25 процентов.

Синтетические опиоиды, такие как фентанил, остаются основной причиной смерти от передозировки опиоидов в США, где они выросли на 13 процентов до более чем 47 тысяч случаев в 2017 году.

В Африке ситуация с употреблением наркотических веществ несколько отличается от мировой – там в немедицинских целях применяют известное обезболивающее трамадол. Согласно имеющейся информации, препараты незаконно изготавливают в Южной Азии и в некоторых частях Ближнего Востока.

В докладе ООН отмечается, что объем изъятого трамадола во всем мире вырос с менее чем 10 килограммов в 2010 году до 125 тонн в 2017 году, и проблема особенно остро чувствуется в Западной, Центральной и Северной Африке.

Напомним, что ранее в Николаеве подозреваемому в торговле синтетическими наркотиками увеличили залог до 5 миллионов гривен.