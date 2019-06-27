Парижская прокуратура исключила версию о поджоге собора Нотр-Дам де Пари

Парижская прокуратура опровергла гипотезу о том, что собор Нотр-Дам де Пари целенаправленно подожгли. По версии следствия, пожар мог случиться из-за непогашенной сигареты, либо вследствие нарушений в работе электросети.

Об этом сообщает французское издание «Le Figaro».

В течении двух месяцев следователи опросили более сотни свидетелей и пришли к «множеству выводов», заверил прокурор Парижской республики Реми Хейц.

«Некоторые гипотезы привлекли наибольшее внимание следователей, одной из них была гипотеза о неисправности электрооборудования. В другой фигурировала возможность вызова пожара плохо потушенной сигаретой, но на этой стадии расследования мы пока не можем сказать, какая гипотеза более правдивая», - сообщает он.

Также отметим, что прокуратура Парижа закрыла уголовное дело об умышленном поджоге собора, и открыла расследование по факту непреднамеренного поджога, случившегося вследствие нарушений правил безопасности и эксплуатации.

Напомним, в Париже 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери).