Экс-главу киевской СБУ, подозреваемого в преступлениях против Майдана, спустя четыре года выпустили из СИЗО

Суд отпустил из-под стражи экс-главу Службы безопасности в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Майдана.

Об этом сообщает «Левый берег».

Шевченковский суд под председательством судьи Евгения Мартынова 26 июня изменил меру пресечения Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

- Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, ссылались в том числе на вчерашнее решение Конституционного суда по представлению Савченко. Большая мотивационная часть – оттуда, - сообщил прокурор по делу Александр Супрун.

Напомним, Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-20 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200. Щеголева взяли под стражу ещё в 2015 году. До этого он находился под круглосуточным домашним арестом. Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, 25 июня, Конституционный суд признал неконституционным положение, в котором говорится, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, среди которых – народный депутат Надежда Савченко, а также экс-глава Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук,

Отметим, что Савченко инкриминируют «совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти». Одиозному бывшему главе Апелляционного суда Крыма Чернобуку Генпрокуратура инкриминирует «подрывную деятельность» и «государственную измену».