В Николаеве провели масштабную спецоперацию по задержанию троих сутенерш и таксиста, которые организовали бордели для моряков-иностранцев

Во вторник, 25 июня, задержали группу сутенерш, которые наладили деятельность борделей в арендованных квартирах в Николаеве, к которой также привлекли таксистов. Для этого они отслеживали прибытия иностранных кораблей, после чего доставляли клиентов до квартир.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В ходе спецоперации, в которой работали более 80 правоохранителей: оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи Следственного управления, процессуальные руководители областной прокуратуры, а также были привлечены бойцы роты полиции особого назначения, пограничники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, оперативники управления уголовного розыска и территориальных отделов, злоумышленники были уличены в создании борделей для иностранцев.

Более полугода оперативные сотрудники отслеживали преступную деятельность группы, организовавших бизнес по оказанию секс-услуг на территории областного центра. В состав группировки входили сутенеры, сводники-таксисты, владельцы жилья, так называемые администраторы и проститутки. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами являются женщины 44-х, 41-го и 66-ти лет. Между собой они не были знакомы, но обслуживали одну категорию клиентов.

Для создания притонов сутенерши снимали три квартиры в Николаеве, где более десяти проституток оказывали услуги сексуального характера. Злоумышленницы осуществляли контроль за дисциплиной проституток, графиком их выхода на работу. Таксисты отслеживали прибытия иностранных кораблей, подыскивали клиентов, ожидая их на проходной в портах и ​​доставляли на квартиры.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Николаевщины Дмитрий Кит, во время ряда обысков (всего их проведено 21) по месту жительства сутенеров, в арендованных квартирах, в которых девушки принимали клиентов, а также в автомобилях таксистов, полицейские изъяли деньги, как в отечественной так и иностранной валюте, среди которых доллары, евро, валюта Сингапура, Малайзии и Филиппин, мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки клиентам, черновые записи и контрацептивы, визитные карточки, банковские карты и другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность. Также изъяты транспортные средства.

«Мы выяснили, что таксисты направляли клиентов на разные адреса, где их уже ждали девушки. За час своих услуг проститутки получали от 100 долларов, а половину из них отдавали организаторам и таксистам», - рассказал он.

В этот же день трех женщин и 63-летнего таксиста, которые наладили функционирование борделей, правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На проституток полицейские составили административные протоколы по статье 181-1 («Занятие проституцией») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией»). При процессуальной поддержке прокуратуры фигурантам уже вручены уведомления о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Сутенерам грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве 21 февраля задержали 30-летнего сутенера, который сводил своих клиентов с 16-летними мальчиками-подростками. Задержанный относится к нетрадиционной сексуальной ориентации. Подозреваемого задержали, когда он привез несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2 тысячи гривен, из которых 500 должен был отдать подростку. Мальчиков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения. Также в полиции сообщили, что одним из подростков, которого сутенер сводил с клиентами, был его родственник.

Позже стало известно, что суд его арестовал, но назначил залог в размере 154 тысячи гривен.