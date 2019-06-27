На Николаевщине неизвестные напали на дом фермера – сильно избили главу семейства, забрали деньги и ювелирные изделия

Ночью в среду, 26 июня, в Новобугском районе Николаевской области совершили разбойное нападение на дом местного фермера.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Нацполиции.

Инцидент произошел около 3:00. Четверо неизвестных, лица которых были закрыты масками, напали на дом мужчины, где он на то время находился вместе с женой. Фермера злоумышленники сильно избили, а его супруге угрожали ножом. После этого они украли из домовладения денежные средства в размере 30 тысяч гривен, а также различные ювелирные изделия, и скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. По данному факту открыто уголовное производство по статьи 187 («Разбой») Уголовного Кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, сумма нанесенного ущерба выясняется. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что пострадавшему фермеру 53 года, на данный момент он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года на Николаевщине поймали разбойников, отобравших у фермера 200 тысяч долларов США – один из задержанных пытался покончить с собой. Позже полиция задержала и четвёртого участника этого разбойного нападения на фермера.

Напомним, как в октябре 2017 года в полицию обратился 50-летний фермер, который рассказал, что его автомобиль подрезал «Toyota Prado». Мужчина остановился и в этот момент к нему в машину подсел неизвестный мужчина в камуфляжной форме, балаклаве и с оружием начал вымогать 100 тысяч долларов США. Позже возле территории, где пострадавший хранил свою сельхозтехнику, буквально с поличным правоохранители задержали одного злоумышленника на автомобиле «ВАЗ-2101» – в салоне автомобиля он держал канистру и 12 бутылок с бензином, которыми собирался сжечь имущество потерпевшего.

Также ранее сообщалось, что 13 июля 2018 года в Баштанском районе грабители связали фермера и отобрали у него сейф. Аналогичное преступление произошло 24 июля в поселке Березанка. Там группа из пяти-шести человек в балаклавах и черной одежде проникла в частный дом 65-летнего мужчины и завладела деньгами и ювелирными изделиями.

Также до сих пор не раскрыто убийство экс-депутата Николаевского облсовета Виктора Губанова - в 2016 году разбойники его пытали и убили.

Как известно, в ночь с 21 на 22 сентября 2018 года в селе Актовом Вознесенского района около часа ночи 50-летний фермер вместе с товарищем услышали, как злоумышленники бросили в дом три «коктейля Молотова». Пока жена занималась тушением возникшего пожара, мужчины начали преследовать автомобиль со злоумышленниками. В ходе побега автомобиль подозреваемых попал в ДТП, что позволило их задержать. Позже Вознесенский горрайонный суд отпустил под домашний арест обвиняемых в попытке убийства фермера и его семьи.