Киевский завод «Радар» замешан в финансовых махинациях и связан с РФ, - Госаудитслужба

Госаудитслужба провела проверку деятельности и обнаружила связь Киевского завода «Радар» с РФ, а также финансовые и земельные махинации.

Об этом сообщает «Европейская правда» с ссылкой на журналистку экспертной организации «StateWatch» Ольгу Евстигнееву.

В ходе проверки было установлено, что завод переплатил 136 тысяч долларов оффшорной компании «OEM INTERTRADE INVESTMENT LIMITED», посредником выступила госкомпания «Укрспецэкспорт». Это, в свою очередь, составляет 47,7% от общей суммы расходов по договору комиссии – 285,68 тысяч долларов. Аудиторам не предоставили некоторые документы, которые содержали конкретные виды агентских услуг. На них был наложен гриф «для служебного пользования».

Аудиторы также установили, что несмотря на запрет завод «Радар» поставлял изделия и осуществлял ремонт поисково-прицельных систем «Осьминог», «Буран» и МНРЛС-85-96 для контрагентов из РФ. За это они получили около 9 миллионов гривен в течении 2015-2016 годов.

Также аудиторы не смогли выяснить возникновение дебиторской задолженности на более чем 3,4 миллиона гривен.

Напомним, кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков владеет бизнесом в Одессе по торговле металлоломом и вывозит его в «Молдавский металлургический завод». Также он может быть связан с пророссийскими деятелями.