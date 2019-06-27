Мошенник на «OLX» продал николаевцу несуществующий автомобиль за ₴43 тысячи

Житель Николаева отдал мошеннику на «OLX» деньги за несуществующее авто. Мужчина отдал мошеннику 43 тысячи гривен.

Об этом говорится в материалах Центрального районного суда города Николаева.

По данным следствия, потерпевший нашел на торговой площадке объявление о продаже в рассрочку автомобиля «ВАЗ 2111». Он позвонил по указанному номеру и договорился о встрече в офисе в Николаеве. Там он заключил договор о приобретении автомобиля и совершил предоплату в размере 43 тысяч гривен на расчетный счет в ПриватБанке на ООО «АвтоТрейдинг Финанс 2018».

После перевода денег автомобиль не был передан потерпевшему, а связь с «продавцом» прервалась. Полицейские установили, что деньги были переведены со счетов «АвтоТрейдинг Финанс 2018» на счета ООО «Прайденс» и ООО «Малито».

Суд предоставил полиции доступ к информации о движении средств и о счетах этих компаний в банке. Открыто уголовное производство по признакам мошенничества.

Напомним, в Николаеве уже был судебный процесс по обвинению 24-летнего местного жителя в мошенничестве через интернет. А в Южноукраинске под суд отдали 19-летнего афериста, который подозревается в обмане 15 людей при продажах через интернет.