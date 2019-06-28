Пилота из президентской делегации Бразилии задержали с тремя сумками кокаина

Полиция Испании арестовала военнослужащего ВВС Бразилии, который сопровождал делегацию президента страны, следовавшую из Рио-де-Жанейро на саммит «G-20». Его арестовали за попытку перевезти 39 килограмм кокаина.

Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства обороны Бразилии.

Военнослужащего задержали во вторник, 25 июня, в аэропорту Севильи (Испания). Арестованный был бортпроводником на самолёте «VC-2 Embraer 190», который перевозил часть делегации Бразилии. Этот самолёт прибыл в Испанию за несколько часов до прибытия президента Жаира Болсонару. Задержанный должен был пересесть в президентский самолёт после его прибытия и сопроводить главу государства в Японию.

Наркотики были обнаружены во время проверки багажа в аэропорту Севильи. Они хранились в трёх сумках. Имя и звание задержанного не уточняется, но как сообщает CNN, 38-летнего сержанта зовут Силва Родригес.

Президент страны отреагировал на это событие в своём Twitter.

«Хотя вчерашний эпизод в Испании не относится к моей команде, он неприемлем. Я потребовал немедленного расследования и сурового наказания лица, ответственного за наркотический материал, обнаруженный в самолете. Мы не потерпим такого неуважения к нашей стране!» - заявил он.

Apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha, é inaceitável. Exigi investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Não toleraremos tamanho desrespeito ao nosso país! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 26 июня 2019 г.

Напомним, в Одессу из Южной Америки пытались провезти кокаин на 20 миллионов долларов США, который пытались скрыть от правоохранителей путем растворения в краске.