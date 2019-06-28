На Днепропетровщине мужчина пять дней подряд грабил один и тот же магазин

В Никополе, Днепропетровской области, мужчина в течении 5-ти дней грабил один и тот же магазин. За это время он вынес 12 единиц товара.

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровщины.

Администратор магазина обнаружил недостаток товара в магазине. Пропала акустическая колонка, одежда и белье. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что мужчина, держа свою одежду в руках, незаметно прятал под неё товар и спокойно выходил из магазина не заплатив.

Следуя данной схеме, он в течении 5-ти дней возвращался в магазин, продолжая красть товар. За это время им было украдено 12 единиц товара. Обвиняемым оказался 37-летний местный житель.

25 июня следователем по согласованию с местной прокуратурой, сообщается о подозрении злоумышленнику по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Ему грозит до пяти лет условного либо реального срока.

Напомним, 20 июня в Николаеве, в Корабельном районе мужчина попытался украсть из супермаркета сладости и выбросил их, когда за ним начали гнаться сотрудники магазина.