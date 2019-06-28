Николаевских бизнесменов предупредили, что на курортах действуют аферисты, выдающие себя за налоговиков

Налоговики предупреждают предпринимателей, которые ведут свой бизнес в местах массового отдыха во время курортного сезона, о возможных случаях мошенничества, когда аферисты выдают себя за сотрудников ГУ ГФС в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Сотрудники фискальной службы Николаевской области при проверках должны иметь при себе служебное удостоверение, направление и копию приказа о проведении проверки, а также другие документы, которые позволяют зарегистрироваться в журнале проверок и придерживаться всех полномочий, определенных Налоговым кодексом Украины.

«Внимательно проверяйте информацию и не позволяйте аферистам вводить себя в заблуждение. О подобных случаях, а также случаях совершения неправомерных действий сотрудников ГУ ГФС в Николаевской области просим немедленно сообщать в дежурную часть (по телефону 50-18-41) и в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции (по телефонам: 50-19-13, 50-19-17 или на почтовый электронный ящик mk.anticor@sfs.gov.ua», - сообщили в управлении.

Напомним, что ранее в Рыбаковке сотрудники спецроты полиции «Николаев» задержали группу злоумышленников, которая занималась кражами у туристов.