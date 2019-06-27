Николаевская байдарочница стала чемпионкой Европейских игр – вместе с напарницей она показала феноменальную гонку

Николаевская байдарочница Людмила Куклиновская в паре с Марией Повх из Луцка завоевали золотые медали Европейских игр-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Обозреватель».

Наши соотечественницы стали лучшими в заплыве байдарок-двоек на 200 метров. Украинский дуэт преодолел дистанцию за 44,781 секунды, опередив соперниц из Германии и Беларуси. При этом стоит отметить, что на старте заезда Повх и Куклиновская занимали предпоследнее место, однако затем феноменальным рывком обошли всех участников заплыва.

Это «золото» стало шестым для Украины на Европейских играх в Минске. Награда Марии и Людмилы позволила нашей стране вернуться в топ-3 медального зачета соревнований. На счету украинцев теперь 6 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых наград.