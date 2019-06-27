В Николаеве суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в сутенерстве

Центральный районный суд Николаева в четверг, 27 июня, избрал меры пресечения четырем подозреваемым в сутенерстве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 26 июня в Николаеве задержали группу по подозрению в организации предоставления сексуальных услуг морякам-иностранцам. Следствие установило, что для поиска клиентов использовали таксистов, которые потом привозили клиентов в квартиры, где проститутки предоставляли им услуги.

Прокуратура просила суд ко всем четырем подозреваемым применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Под контролем следствия были проведены оперативные закупки, негласные следственные (розыскные) действия, получены показания свидетелей, что подтверждает причастность к подозреваемых к преступлению.

Суд полностью удовлетворил эту просьбу относительно жительниц Николаева Бойко и Елены Нестерук. Первая – владелица жилья, где предоставляли интимные услуги за деньги, а вторая – администратором борделя.

Нестерук частично признала вину, но отмечала, что деньги все брала и контролировала Бойко.

Вслед за ними суд рассматривал ходатайство относительно пенсионера и таксиста Владимира Пьянкова, который по версии следствия, предоставлял клиентов.

Он в суде не признал свою вину. Его адвокат назвал подозрение немотивированным и просил вовсе не избирать его подзащитному меру пресечения. Также в суд он предоставил позитивные характеристики о Пьянковом, а жена подозреваемого как свидетель рассказала, что ее муж работал таксистом в среде знакомых и никаких подозрительных контактов у него не было. Кроме того Пьянковой содержит пожилую тещу, которой нужен дополнительный уход.

Подозреваемая Нестерук со своим адвокатом Подозреваемый Пьянков и его защитник Подозреваемая Паламарюк со своим адвокатом

Суд решил избрать таксисту самую легкую меру пресечения в виде личного обязательства: не покидать населенный пункт без разрешения суда и следствия, не общаться с другими фигурантами уголовного производства, являться на вызовы следователя, прокурора или суда.

Последнее ходатайство рассматривалось относительно Ларисы Паламарюк. Она также владела жильем и предоставляла его для организации притона.

Ее адвокат в суде отметил, что его подзащитная признает свою вину в инкриминируемом преступлении и содействует следствию, дает показания. При этом он сообщил и предоставил справки об инвалидности и тяжкой болезни его клиентки в связи с чем просил назначить ей личное обязательство.

В итоге следственная судья Галина Подзигун назначила последней подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в виде домашнего ареста с 18:00 до 07:00.

Напомним, в Николаеве 21 февраля задержали 30-летнего сутенера, который сводил своих клиентов с 16-летними мальчиками-подростками. Задержанный относится к нетрадиционной сексуальной ориентации. Подозреваемого задержали, когда он привез несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2 тысячи гривен, из которых 500 должен был отдать подростку. Мальчиков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения. Также в полиции сообщили, что одним из подростков, которого сутенер сводил с клиентами, был его родственник.

Позже стало известно, что суд его арестовал, но назначил залог в размере 154 тысячи г