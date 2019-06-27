На Николаевщине 15-летний подросток подозревается в изнасиловании своей 8-летней родственницы

В Витовском районе Николаевской области в полицию доставили 15-летнего подростка, который подозревается в изнасиловании своей 8-летней родственницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней полицейским стало известно от медиков. Выяснилось, что девочка гостила у родственников, а когда за ней вернулась мать, то обнаружила у ребенка телесные повреждения. Женщина отвезла дочь в больницу, где специалисты сообщили ей, что девочка, вероятно, была изнасилована.

Предварительно установлено, что к указанному преступлению причастен 15-летний несовершеннолетний родственник пострадавшей. Подросток доставлен в Витовский отдел полиции, где сейчас с ним работают следователи и психологи. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, что петиция о создании реестра педофилов и химической кастрации собрала необходимое количество подписей.