В Одессе пенсионер в коммунальной квартире жестоко зарезал свою соседку и ее дочь с приятелем 18+

В Одессе пенсионер вечером 27 июня жестоко убил соседку по коммунальной квартире и ее дочь с приятелем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«[…] трагедия в Одессе, где пенсионер, 1941 г.р., в состоянии сильного душевного волнения, находясь в комнате своей соседки по коммунальной квартире во время бытового конфликта убил женщину, 1952 г.р., ее дочь, 1973 г.р., и ее знакомого, 1974 г.р», – написал Аброськин.

Как сообщает «7 канал», по предварительным данным, пенсионер расквитался с тремя соседями по коммуналке на улице Княжеской из-за долга в 16 тысяч гривен.

Одну из женщин пенсионер убил в комнате, другую в ванной, а раненый мужчина пытался убежать и скончался от полученных ранений уже на улице.

Фото: «7 канал», «Odessa.online»

Напомним, как 63-летнего жителя Николаевщины приговорили к 14 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство 42-летнего односельчанина из-за 30 гривен.