На Николаевщине полицейские во время обыска нашли у мужчины амфетамин, который он изготовлял у себя дома

В Доманевском районе полицейские изъяли у местного жителя различные наркотические средства, которые он изготовлял у себя дома.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Получив оперативную информацию о том, что 35-летний житель района производит наркотические средства, сотрудники Домановского отделения полиции провели в его домовладении санкционированный обыск.

В доме мужчины нашли растения конопли, каннабис, амфетамин, а также средства и принадлежности для его изготовления. По словам хозяина, психотропные вещества он готовил только для себя. Эту информацию сейчас проверяют следователи.

По результатам проведенных экспертиз и по согласованию с местной прокуратурой местному жителю инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины: часть 1 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), часть 3 статьи 311 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров»), часть 1 статьи 313 («Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием»), часть 1 статьи 317 («Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкции статей предусматривают наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до восьми лет.

Мужчине уже сообщено о подозрении, а в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Николаеве 19 июня полицейские провели обыск в бывшем помещении интернет-кафе в центре города, где нашли патроны, взрывчатку, а также наркотики.