В Испании наниматели киллера пожаловались в полицию, что деньги у них забрали, а убийства так и не случилось

Жительницу Испании обвинили в сговоре с собственной дочерью и ее бойфрендом: целью было убийство и продажа органов жертвы.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

В местной полиции говорят, что 52-летняя женщина и ее 20-летняя дочь обратились в полицию и рассказали, что планировали убийство мужчины, с которым женщина находилась в отношениях. Они отдали деньги бойфренду дочери – тот должен был заняться организацией преступления и нанять киллера. Органы жертвы впоследствии планировали продать.

Однако убийства так и не произошло: женщина говорит, что парень их обманул и присвоил себе около 7 тысяч евро. Все трое фигурантов этого дела задержаны – их обвиняют в преступном сговоре. Испанские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что по договоренности между задержанными, убийство должно было состояться еще в марте. Однако шли месяцы, а человек, который должен был стать жертвой, все еще оставался живым.

14 июня, после длительного ожидания, женщины решили обратиться в полицию и рассказали, что бойфренд дочери оставил их деньги себе. Они пытались обвинить его в мошенничестве. У 29-летнего мужчины правоохранители обнаружили поддельные документы, в которых утверждалось, что он является агентом испанских спецслужб, мастером боевых искусств, а также, что он проходил курсы по совершению убийств и проведения допросов. Также, согласно этим документам, он был знатоком многих иностранных языков – в частности, гавайского и бенгальского.

Полиция сейчас изучает, мог ли задержанный быть причастным к другим преступлениям, в рамках которых выдавал себя за агента спецслужб. Как сообщают испанские СМИ, с человеком, которого планировали убить, все хорошо.

Напомним, что в Кропивницком киллер в суде признался, что перепутал жертву и застрелил не того человека.