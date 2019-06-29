В Коблево полиция составила админпротоколы на подростков, которые отфотошопили копии паспорта, чтобы купить выпивку

В курортном поселке Коблево полиция составила административные протоколы на подростков и одного взрослого из-за алкоголя, который несовершеннолетние покупали, показывая подделанное фото своего паспорта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Для того чтобы приобрести алкоголь, несовершеннолетние прибегли к хитрости: показывая якобы копию своего паспорта в телефоне, они на самом деле подделали фото в фотошопе, неудачно исправив свой год рождения с 2003 на 2000-й. Именно таким образом, по их словам, так действуют многие подростки в Николаеве», – отметили в полиции.

На несовершеннолетних составили административные протоколы по статье 178 КУоАП Украины («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде»).

В одном из случаев к административной ответственности по статье 180 КУоАП Украины («Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения») привлечено и взрослого человека.

Полиция предупреждает предпринимателей об обязательности реализовывать подакцизные товары лицам, в совершеннолетии которых есть сомнения, только при наличии оригинала документов, удостоверяющего личность.

Напомним, как депутат от КПРФ опубликовал фото с пририсованными в фоторедакторе избирателями.