В США женщине выстрелили в живот и она потеряла ребенка – теперь ей вменяют «убийство» нерожденного младенца

В США большое жюри округа Джефферсон обвинило 27-летнюю Марши Джонс из Бирмингема, штат Алабама, в непредумышленном убийстве после того, как ее нерожденный ребенок погиб из-за выстрела в живот. Джонс арестовали.

Об этом сообщает «Громадське».

Перестрелка, в которой пострадала Джонс, произошла в декабре 2018 года. Получив сообщение о том, что кто-то застрелен, полиция приехала на место происшествия и нашла Джонс. Женщину, которая была на пятом месяце беременности, доставили в больницу с пулевым ранением живота. Ребенка спасти не удалось.

Правоохранители установили, что ссора между Джонс и другой женщиной по имени Эбони Джемисон произошла из-за отца ребенка. В полиции заявили, что единственной «настоящей жертвой» события стала нерожденная девочка, а инициатором конфликта, в котором она погибла, была признана ее мать.

- Давайте не будем забывать, что жертва – нерожденный ребенок. У нее не было выбора, когда её втянули в ссору, в которой девочка возлагалась на защиту матери, - заявил лейтенант полиции Дэнни Рид.

Сначала полиция обвинила в непредумышленном убийстве 23-летнюю Джемисон, которая стреляла. Однако большое жюри не поддержало эту точку зрения, поскольку инициатором спора стала Джонс. Её переведут в тюрьму округа Джефферсон, где она будет содержаться с правом залога в 50 тысяч долларов. В ответ на обвинения и арест Джонс активистки за права женщин из фонда Yellowhammer выразили свое возмущение.

- Сегодня Марши Джонс обвиняется в непредумышленном убийстве за то, что была ранена во время беременности в ссоре с вооруженным человеком. Завтра на ее месте будет другая афроамериканка, которая, возможно, выпьет, будучи беременной, - сказала директор фонда Аманда Рейс.

Напомним, в мае Сенат американского штата Алабама принял законопроект о запрете абортов – женщина не сможет сделать аборт даже в случае изнасилования или инцеста. Единственное исключение – риск для здоровья. По новым законам, проведение процедуры прерывания беременности – уголовное преступление.