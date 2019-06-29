В Николаеве прохожие помешали насильнику надругаться над девушкой

В Ингульском районе Николаева 27 июня задержали 38-летнего подозреваемого в попытке изнасиловать 20-летнюю девушку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 22:00 девушка возвращалась домой, и по дороге на нее напал неизвестный мужчина. Угрожая применением физической силы, он «пытался совершить насильственные действия сексуального характера». Девушка начала звать на помощь, ее услышали прохожие и вызвали полицию. Злоумышленник скрылся, когда увидел людей, но его оперативно разыскали патрульные полицейские неподалеку от места преступления.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, ему сообщили о подозрении в изнасиловании, за что ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что ранее суд отправил в СИЗО подозреваемого в изнасиловании женщины на берегу Намыва в Николаеве.