В Украине выявили сеть «реабилитационных центров» и освободили из трудового рабства сотню людей

Полицейские разоблачили сеть фальшивых «реабилитационных центров», которые действовали в некоторых областях, и освободили из трудового рабства около 100 человек.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.

Группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. В частности «центры реабилитации» выявили в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, которые подозреваются в незаконном лишении свободы людей.

Из «трудовых лагерей» освобождены около 100 человек. После этого медики проверят состояние их здоровья.

Злоумышленники набирали «трудовые бригады» по объявлениям, обещая бесплатно избавить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.

У «пациентов» - мужчин и женщин, отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. «Реабилитация» заключалась в тяжелой работе: на строительстве, разгрузке, земельных работах и тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питание были минимальными. Потерпевшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу «пленные» не получали – все средства шли в «благотворительную» организацию и оказывались на личном счете руководителя. С одного «реабилитационного центра» он получал до четырех тысяч гривен в день.

Сейчас ведутся обыск. По факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми»). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как двое жителей Николаевщины продавали людей в рабство в Винницкую область и в Россию.