Украинские пограничники задержали мигрантов из Коморских островов, пытавшихся перебраться в Польшу

На украинско-польской границе, неподалеку от пункта пропуска «Краковец» 29 июня задержали семерых граждан Коморских Островов (архипелаг возле Мадагаскара).

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Трех мигрантов задержали, когда они пытались преодолеть заградительный забор. После этого пограничники начали осмотр местности. Недалеко от места задержания, в камышах обнаружили еще четырех иностранцев.

Сейчас продолжается разбор и установление всех деталей дела, в частности обстоятельств прибытия иностранцев в Украину и лиц, причастных к их переправке за границу. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины иностранцам грозит штраф – от 3,4 до 8,5 тысяч гривен каждому и принудительное возвращение в страну происхождения. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, что ранее двое мигрантов спрятались в грузовике, чтобы приехать во Францию, но их привезли в Украину.