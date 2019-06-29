ГБР и СБУ заявили, что выявили крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины

На Закарпатье сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины выявили крупнейшую партию контрабандных сигарет.

Об этом сообщают пресс-служба ведомств.

По предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Табачные изделия распространялись на так называемом «черном» рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза.

В СБУ уточнили, что организованная группа контрабандистов была связанная с международными преступными группировками.

Во время санкционированного обыска в одном из складских помещений в Мукачево, следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога. Тогда же поступила информация о пребывании на территории автостоянки, рядом с обыскиваемым складским помещением, транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок.

Поэтому, следователями ГБР совместно с сотрудниками СБУ, с целью документирования совершение уголовного преступления, 27-29 июня проведено 11 неотложных обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами.

«Во время них изъята крупнейшая партия контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам сумма найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено тринадцать грузовых автомобилей, перемещали подакцизную продукцию», – отметили в ГБР.

Напомним, как в июне в рамках операции «Бастион» николаевские таможенники обнаружили контрабандных сигарет на 87 миллионов гривен.