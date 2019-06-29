На Киевщине кандидат в нардепы ради пиара забрал сожженные автобусы, которые хранились как доказательства преступления

В Киевской области кандидат в народные депутаты забрал сожженные автобусы, которые хранились в качестве вещественного доказательства преступления, и использовал их для саморекламы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Автобусы сожгли в селе Бышев Макаровского района после полуночи 27 июня. Транспортные средства были неприбыльные и коммерческой составляющей в их поездках не было. Автобусы находятся в аренде благотворительного фонда и осуществляли бесплатную перевозку льготных категорий населения на территории Макаровщины и столицы последние 6 лет.

На следующий день, во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива.

«Как выяснилось, вопреки закону, без согласования с органом досудебного расследования, владельцы, которые должны были в дальнейшем транспортные средства хранить до решения вопроса по существу, отдали автобусы арендатору - кандидату в народные депутаты. В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденный транспорт разместил плакаты и использовал его для саморекламы. Полиция рассматривает различные версии таких незаконных действий. Прежде всего, это негативно повлияло на ход расследования уголовного производства, а именно невозможность проведения экспертиз для установления причин пожара», – отметили в полиции.

По факту незаконных самоуправных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по статье 356 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Напомним, как начальник николаевской облполиции призвал политиков не пиариться на теме «заминирований».