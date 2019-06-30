«Объяснил ему на николаевском языке», – Арахамия рассказал, как звонил и.о. главы ОГА Боню, чтобы отбить «наезд» ГПУ на иностранного инвестора

Секретарь Национального инвестиционного совета, николаевский бизнесмен Давид Арахамия рассказал, что ему пришлось защищать от ГПУ иностранного инвестора, который построил в Николаевской области солнечную электростанцию.

Об этом шла речь во время программы «Hard з Влащенко».

– Я на этой должности занимаюсь отбитием стремных очень каких-то атак. Такое впечатление, что я правоохранительный орган. Канадцы в моем родной Николаевской области построили большую станцию солнечных батарей. ГПУ арестовывает все их счета, требует какую-то взятку. Они обращаются к омбудсмену, это все занимает время. Посольство приезжает на суд, – отметил Секретарь Национального инвестиционного совета.

По словам Арахамии, для того, чтобы избежать подобных случаев, необходимо выстроить институциональных правил, однако на это требуется время. Пока же, добавил Арахамия, эти ситуации берутся под контроль Офиса Президента: «Мы занимаемся тушением пожаров».

– Я умею разговаривать не в эфире на николаевском языке. Я позвонил заму губернатора, который исполняет обязанности главы ОГА, на «николаевском языке» объяснил ему, что это такое. Он собрал совещание силовиков и через два дня они поняли. Что это не какая-то стремная компания. Это закат Солнца вручную, – отметил Арахамия.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в апреле этого года возле села Калиновка Витовского района компания «TIU Канада» откроет новую солнечную электростанцию.

«13,575-мегаваттная солнечная электростанция в Калиновке — это вторая инвестиция, которая была сделана в рамках соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, вступившего в силу в августе 2017 года. Строительство станции началось в сентябре, общий объем инвестиций составил более 11 млн евро», — говорилось тогда в сообщении компании.

Станция состоит из 39 тысяч 348 солнечных панелей и 5 инверторов, которые были установлены для управления напряжением. Общая площадь участка, на котором располагается станция, составляет 20,22 гектаров. Количество выбросов углекислого газа, по сравнению с угольными электростанциями, уменьшилось на 18212 тонн/год.

Стоит напомнить о еще одной аналогичной ситуации в Николаевской области. 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.