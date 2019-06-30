В Киеве водитель «BMW» наехал на ногу патрульному и заперся в машине – его доставали силой

В воскресенье, 30 июня, в Киеве водитель «BMW» наехал на ногу патрульному полицейскому.

Об этом сообщат Информатор.

Так, патрулируя Дарницкий район столицы, полицейские заметили, как водитель «BMW 535i» нарушил правила дорожного движения. На Днепровской набережной автомобиль на большой скорости промчался мимо пешеходного перехода на желтый сигнал светофора.

Увидев нарушение, экипаж полиции остановил нарушителя на улице Анны Ахматовой. Но 26-летний водитель отказался общаться с правоохранителями и резко начал движение, наехав задним колесом на ногу патрульному. Остановить BMW вновь удалось лишь после предупреждения о применении оружия, так как водитель своими маневрами создавал опасность здоровью других участников движения.

После того как патрульные заблокировали нарушителя, он закрылся в салоне и отказался покидать автомобиль. На место прибыли еще несколько экипажей и силой достали мужчину из салона. В результате наезда у полицейского зафиксировали ушиб пальца на правой ноге, ему понадобилась помощь медиков. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе автомобиль наехал на пограничника и скрылся.