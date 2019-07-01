СБУ разоблачила полковника Минобороны в организации схемы по хищению денег на фейковых проверках самолетов

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия «Антонов».

Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт. На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческих жертв.

В результате противоправных действий злоумышленника стратегическом предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 миллионов гривен. В рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, по материалам СБУ следователи Святошинского управления полиции провели санкционированные следственные действия. Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

Также выявлено записи «черной» бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одной из стран Западной Европы. Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны.

Напомним, ГБР расследует дело о бронежилетах и провело обыски у Бирюкова, николаевского генерала Марченко и замминистра обороны. Расследуются закупки: 20 тысяч бронежилетов – во время оперативных действий выявлены бронежилеты, которые простреливаются; 100 тысяч комплектов военной формы, не соответствующей техническим требованиям; 300 палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для Вооруженных сил Украины (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы).