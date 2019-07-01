На Киевщине на съемках «Битвы экстрасенсов» мужчина открыл стрельбу – ему не понравились «непонятные ритуалы»

В городе Вышгород, Киевской области, молодой человек устроил стрельбу во дворе во время съемок «Битвы Экстрасенсов». Ему не понравились «непонятные ритуалы», разбросанные иглы и расставленные свечи.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Так, во время съемок, одному из жителей не понравилось, что «экстрасенсы» начали проводить «непонятные ритуалы» с использованием игл и свечей. Парень выбежал на улицу с оружием в руках и выкрикивая нецензурные слова несколько раз выстрелил в землю. В результате инцидента никто не пострадал.

Съемки проводились телеканалом СТБ для телешоу «Битва Экстрасенсов».

Сотрудники полиции изъяли оружие, патроны и гильзы. Вещественные доказательства были отправлены для проведения экспертизы. По факту происшествия возбудили уголовное производство по статье «хулиганство». Также, правоохранители устанавливают законность съемок, поскольку жителей о них не предупредили.

Напомним, в 2017 году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания применил санкцию к телеканалу СТБ – штраф в размере 10% от суммы лицензионного сбора, что составляет 1 миллион 654 тысячи 688 гривен. А до этого в «Битве Экстрасенсов» приняли участие боевики из самопровозглашенной ДНР.