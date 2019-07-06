Суд снова оправдал экс-начальника УВД Николаева, которого обвиняли в «разгоне» местного Майдана

Олег Шевчук с адвокатом Владимиром Тимошиным (фото: архив) Центральный районный суд в понедельник, 1 июня, после повторного рассмотрения уголовного производства оправдал экс-начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции направились цепью на нескольких десятков участников протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой пострадало три человека. Дело Шевчука рассматривалось в суде с 2015 года. В апреле 2017 года Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана. Позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение. Олег Шевчук и его адвокат Владимир Тимошин назвали дело сфабрикованным, в частности защитник заявил, что инициаторами этого дела являются бывший глава Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков и его заместитель Оксана Янишевская.