«Кто владеет московскими кладбищами»: СМИ по всему миру опубликовали скандальное расследование Ивана Голунова

«Медуза» совместно с рядом российских и мировых СМИ опубликовали расследование журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед своим задержанием в июне 2019 года.

С расследованием можно ознакомиться на данной странице «Медузы».

Напомним, журналиста российского издания «Медуза» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Официально задержание оформили лишь через 13 часов, все это время журналисту не давали связаться с адвокатами. 8 июня прошел суд, который отправил Голунова под домашний арест на время следствия.

Иван Голунов известен тем, что занимается расследованиями коррупционных преступлений – он не раз изобличал власти Москвы в краже денег на всевозможных тендерах. Также его коллеги из издания «Медуза», включая руководство, рассказывали о том, что за несколько дней до задержания Голунову поступали угрозы.

Коллеги Голунова связывали его задержание с расследовательской деятельностью. А 12 июня в центре Москвы прошел марш в его поддержку. Сообщалось о почти 200 задержанных, среди них оппозиционный политик Алексей Навальный.

Беспрецедентный уровень поддержки со стороны журналистов и неравнодушных привёл к тому, что правоохранительные органы были вынуждены освободить невиновного журналиста, а ответственных за его задержание лиц – уволить.

Так, президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции – начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев потребовал их увольнения после прекращения уголовного преследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.