На Николаевщине будут судить представителей фирмы, пытавшихся присвоить 2,4 миллиона при ремонте Южно-Украинской АЭС

В Южноукраинский городской суд направили обвинительный акт в отношении двух должностных лиц частного предприятия «ПКФ «Калимера». Они обвиняются в покушении на присвоение 2,4 миллиона гривен бюджетных средств при ремонте третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

На протяжении 2018 года обвиняемые пытались присвоить деньги во время работ по замене кабельной продукции 3-го энергоблока. Кроме того, злоумышленники внесли недостоверные данные в официальные документы и похитили акты и сертификаты на продукцию.

«В результате чего на систему безопасности 3-го энергоблока была поставлена продукция, которая не подлежит установке на атомных электростанциях, что могло привести к техногенной катастрофе», - отмечено в сообщении.

Их действия квалифицированы как покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организация похищения официальных документов, служебный подлог.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.