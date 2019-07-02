На Николаевщине пенсионерка украла в супермаркете банку красной икры, а когда замучила совесть, то выбросила товар – ее оштрафовали на ₴850

В Новом Буге пенсионерку оштрафовали на 850 гривен за кражу баночки лососевой икры из супермаркета.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новобугского районного суда Николаевской области.

Женщина в апреле утром пришла в супермаркет и при выборе товара обратила внимание на банку лососевой икры. Сначала она положила ее в корзину для продуктов, но потом по пути переложила в карман пальто – таким образом ей удалось пройти мимо кассы, не оплати за товар. Из-за кражи 120 грамм икры супермаркет получил убыток в 268 гривен.

При этом в приговоре указано, что после того, как женщина вышла из торгового помещения, то ее начала мучить совесть из-за воровства, поэтому она решила выбросить икру возле здания супермаркета.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и приговорил к наказанию в виде штрафа размером 850 гривен.

Напомним, как в Николаеве 36-летний местный житель украл из супермаркета сладости и выбросил их, когда за ним начали гнаться.