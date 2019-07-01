Из-за отравления детей в Коблево полиция открыла уголовное производство – устанавливаются виновники

Полиция расследует уголовное производство по факту отравления детей в лагере в Коблево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Коблево отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ.

Уголовное производство квалифицировали по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

«Сейчас полицейские опрашивают пострадавших и работников заведения, а также устанавливают поставщиков продуктов питания», – подчеркнули в полицию.

Напомним, в николаевской школе №12 из-за ротавирусной инфекции закрыли на карантин второй класс. А на Луганщине госпитализировали 27 человек после купания в озере – среди них 22 ребёнка.