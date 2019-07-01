Заместителем главы СБУ назначили офицера, руководившего задержанием «бриллиантовых прокуроров»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя СБУ.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Также Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого – начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Полковник Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров». В феврале 2017 года был уволен с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление «К»).

Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.