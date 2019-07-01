Заместителем главы СБУ назначили офицера, руководившего задержанием «бриллиантовых прокуроров»

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя СБУ.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Также Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого – начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Полковник Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров». В феврале 2017 года был уволен с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление «К»).

Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Вадим Богданов

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