В Николаеве задержали грабителя женщины, который просил сигарету, а отобрал кошелек и покупки

В Николаеве патрульные оперативно задержали мужчину, который отобрал у женщины пакет с покупками и кошельком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам потерпевшей, днем ​​30 июня около 12:30 она сидела на скамейке на улице Шоссейной. К ней подошел молодой человек и попросил сигарету. После этого мужчина сел неподалеку и курил, а женщина продолжила сидеть на своем месте.

Все это время рядом с ней лежал ее пакет с кошельком и приобретенными товарами. В какой-то момент незнакомец схватил его и начал убегать. За злоумышленником побежала и потерпевшая.

Догнали мужчину свидетели происшествия, а также сотрудники патрульной полиции, которые как раз проезжали возле места происшествия.

Выяснилось, что 28-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Задержанному инкриминируется часть 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины и грозит от четырех до шести лет заключения. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как на рынке на Намыве гражданин Грузии ограбил женщину, а очевидцы задержали его до приезда полиции.