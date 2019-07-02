Суд отпустил под залог подозреваемого в финансировании боевиков сына владельца Луганского водочного завода

Сына владельца водочного завода «Луга-Нова» и его заместителя Леонида Держака, которого подозревают в финансировании боевиков «ЛНР», суд отпустил под залог в 570 тысяч гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генпрокурор Юрий Луценко.

«Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов ЛНР, которого задержали с удостоверением «участника боевых действий» против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тысяч гривен. Это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ. О том, в каких условиях сидят наши военные и политические заключенные - известно. В зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников. Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом Вышинским. На днях - апелляция Ефремову. Нету слов ... Закон без справедливости», - написал Луценко.

Напомним, Держака задержали 26 июня. Его подозревают в финансировании боевиков «ЛНР», а во время обысков у него дома нашли удостоверения участника войны за РФ и бойца «ЛНР».

Как известно, Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в терроризме «легкие» меры пресечения.