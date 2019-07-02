В суде по делу «о разгоне» николаевского Майдана из-за технической неполадки повторно допросили свидетеля и еще раз провели дебаты

Олег Шевчук и его адвокат Тимошин (слева) По делу экс-начальника городской милиции Олега Шевчука о «разгоне» Евромайдана в Николаеве вновь допросили свидетеля, и повторно провели дебаты.

Об этом шла речь во время судебного заседания во вторник, 2 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, из-за технических неполадок (плохо записанного аудио), которые уже были выявлены, когда судья ушла в совещательную комнату для принятия окончательного решения, рассмотрение дела было возобновлено для того, чтобы повторно допросить одного из свидетелей – Юрия Андриенко.

Никто из потерпевших в данном уголовном производстве в заседание не явился. Однако никто из участников процесса не возражал против того, чтобы продолжить рассмотрение в их отсутствие.

Во время допроса Андриенко, который на момент тех событий занимал должность первого заместителя мэра, рассказал, что были сообщения от политических и общественных организаций на установку палаток и проведение акций защиту. При этом заранее органами местной власти в суд подавались иски о запрете проведения акций другими организациями на том же месте во избежание конфликтных ситуаций, в связи с тем, что это были политически противоположные организации. В то же время в иске был предложен ряд других локаций для акций. Он охарактеризовал Шевчука как порядочного человека.

Прокурор Прокурор во время дебатов просил суд назначить Шевчуку наказание в виде пяти лет лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет, но с возможностью освобождения от основного наказания с испытательным сроком три года. Также он просил лишить обвиняемого звания полковника милиции.

Сам Шевчук настаивал на том, что он не отдавал приказы своим подчиненным о разгоне людей и просил суд об оправдательном приговоре. Его адвокат Владимир Тимошин заявил, что сторона защит предоставила все доказательства невиновности Шевчука, и стороной обвинения вина его подзащитного доказана не была.

– Я считаю себя невиновным, потому что я не отдавал никаких незаконных приказов, действовал в рамках действующего на то время законодательства, в заблуждение своих подчиненных не вводил. Дело это шито белыми нитками, ни один человек не сказал, что я совершал каике-то противоправные действия или отдавал противоправные приказы. Прошу, уважаемый суд, вынести оправдательный приговор, – сказал Шевчук во время дебатов.

Решение же по данному делу будет оглашено 5 июля.

Отметим, что Шевчук обвинялся по части 2 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа») и статье 340 («Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции направились цепью на нескольких десятков участников протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой пострадало три человека. Дело Шевчука рассматривалось в суде с 2015 года. В апреле 2017 года Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана. Позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение.

Напомним, что обвиняемый в «разгоне» Евромайдана в Николаеве экс-начальник городского управления милиции Олег Шевчук назвал производство относительно себя сфабрикованным, а его адвокат Владимир Тимошин заявил, что инициаторами этого дела являются бывший глава Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков и его заместитель Оксана Янишевская.