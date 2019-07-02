В Харькове СБУ задержала должностных лиц оборонного завода за систематические взятки

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Двух должностных лиц государственного оборонного предприятия «Завод имени Малышева» в Харькове разоблачили на системных взятках.

Об этом сообщает сайт СБУ.

Незаконную «схему» организовали начальник одного из отделов и его подчиненный – инспектор отдела.

Они требовали и получали средства от предпринимателей за предоставление в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. 

«За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды», - говорится в сообщении. 

Служащих оборонного предприятия задержали в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в Киеве задержали трех чиновников Министерства юстиции – их подозревают в вымогательстве «откатов».

Роман Свиридов

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