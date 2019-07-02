В Николаеве неизвестные повредили палатку партии Гройсмана

В Николаеве 1 июля неизвестные повредили агитационную палатку партии, которая баллотируется в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось на улице Лазурной около 18:40. По словам волонтеров партии, двое молодых людей подошли к ним пообщаться, а когда ушли, то оказалось, что тент палатки порезан. Информацию о происшествии полиция внесла в журнал Единого учета, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», неизвестные повредили палатку партии Владимира Гройсмана «Украинская стратегия».

Напомним, что ранее в Первомайске пять пьяных хулиганов повалили «предвыборную» палатку и побили агитатора.