В Южноукраинске полицейские задержали двоих мужчин, которые пытались украсть со стройплощадки оконные рамы

В Южноукраинске двое молодых людей пытались украсть металлические оконные рамы со строительной площадки, но их задержали полицейские.

Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.

Около 10:20 на главный пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны Николаевской области поступил сигнал «Тревога». На одной из строек в Южноукраинске сработал датчик движения, который сообщил, что на объекте находятся посторонние. В течение минуты по указанному адресу прибыли полицейские охраны.

- На здании мы обнаружили поврежденный навесной замок, - рассказал младший инспектор наряда реагирования, старший сержант полиции Вячеслав Коваленко.

Полицейские охраны блокировали объект и на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Южноукраинского отделения полиции Первомайского отдела полиции.

Во время отработки здания полицейские охраны увидели двух молодых людей, которые пытались снять металлическую оконную раму.

- На пятом этаже мы заметили двух парней, которые при виде нас начали сбегать, - рассказал водитель-полицейский наряда реагирования старший сержант полиции Станислав Мельниченко.

Полицейские охраны задержали воров, ими оказались жители Южноукраинска 23-х и 25-ти лет.

Проводятся первоочередные следственные действия для принятия соответствующего процессуального решения.

Напомним, что в Николаеве двое «домушников» обокрали квартиру и вынесли большую сумму денег.