Украинская полиция изъяла 400 килограммов кокаина стоимостью $60 миллионов - наркотики должны были попасть в Западную Европу

Украинская полиция заявила о задержании крупной партии кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы.

Об этом на брифинге во вторник рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передает «Левый берег».

- Был проведен ряд задержаний и более десятка обысков, в результате этого изъяты 400 кг наркотического средства кокаин, чистота которого, согласно выводам, составляет больше 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 млн долларов США, - сообщил Князев.

Операция проводилась в два этапа. Первые подозреваемые были задержаны 19 июня, при них нашли 270 кг наркотиков. Остальные 130 кг изъяли на этой неделе, 1 июля.

По подозрению в наркоторговле задержаны девять человек, среди которых есть граждане Нидерландов и Великобритании.

Им вменяется ч.3 ст.307 (сбыт наркотиков) и ч.3 ст.305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса.

Напомним, в «Борисполе» изъяли наркотиков на $1 миллион, которые направляли в Канаду.