В Николаеве будут судить полицейского, который организовал группировку по сливу топлива с грузовиков

Следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, завершили досудебное расследование в отношении полицейского-водителя Первомайского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области, которого подозревают в кражах топлива из грузовиков, совершенных организованной группой.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как известно, ранее на Николаевщине задержали преступную группировку, в состав которой входят действующий полицейский, а также экс-сотрудники полиции, подозреваемую в краже топлива и дальнейшего сбыта физлицам.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Николаевской области.

Досудебным расследованием установлено, что полицейский создал и возглавил организованную группу, которая совершала кражи дизельного топлива из грузовых автомобилей, водители которых в ночное время останавливались на обочинах дорог на отдых. Похищенное топливо группа хранила в гараже, который находился в пользовании одного из членов группы. В дальнейшем его сбывал сам организатор группы. Всего с октября 2018 по январь 2019 участники группы похитили горючего на сумму более 88 тысяч гривен.

Обвинительный акт направлен в суд по части 5 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой»).

В случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Напомним, как 10 мая в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест.

А 17 мая в Николаеве за кражу топлива из составов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них сотрудники «Укрзалізниці».