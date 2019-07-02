В Николаеве близнецы-«домушники», на счету которых десятки краж, заплатили ₴38 тысяч залога и вышли из СИЗО

Во вторник, 2 июля, полицейские провели обыск в автомобиле, на котором передвигались ранее задержанные по подозрению в кражах братья-близнецы, в результате которого нашли наркотики и оружие.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве полицейские задержали двоих братьев, которые на протяжении шести месяцев совершали кражи из дачных домов. 35-летние братья-близнецы, проживающие в областном центре, неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас они являются участниками судебного разбирательства в качестве обвиняемых за совершение аналогичных преступлений в Витовском районе. На счету подозреваемых несколько десятков таких преступлений.

Следователи Николаевского отделения полиции и оперативники Управления уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск в автомобиле злоумышленников, во время которого обнаружили и изъяли каннабис, обрез охотничьего ружья, патроны и другие вещественные доказательства преступной деятельности воров: средства для отпирания помещений граждан и похищенное у потерпевших имущество, в большинстве это бытовая техника.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере по 38 тысяч гривен каждому, правом на что мужчины и воспользовались.

Сейчас продолжаются следственные действия. Все изъятое направлено на экспертизу, после проведения которой будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное хранение наркотических средств и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Напомним, что в марте 2019 года в Первомайском районе Николаевщины полиция задержала двух 30-летних братьев-близнецов, которые подозреваются в ограблении мужчины.