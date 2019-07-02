Жительница Николаева за «спасение внука» отдала мошенникам 230 тысяч гривен

В Николаеве аферисты отобрали у местных жителей 164 тысячи гривен и 5 тысяч долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральном районе женщина сообщила в полицию, что стала жертвой мошенничества. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что якобы внук женщины находится в отделении за совершение ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы его спасти, нужно заплатить определенную сумму денег, иначе он будет привлечен к уголовной ответственности. Женщина согласилась на все условия и через некоторое время, когда к её дому пришел незнакомец, отдала ему 5 тысяч долларов США и 100 тысяч гривен. Только после этого женщина позвонила внуку и узнала, что он не был участником аварии и с ним все в порядке.

Кроме того, в Центральном районе мужчина заказал мобильный телефон через интернет, перевел на счет аферистов 12 тысяч гривен, но так и не получил заказ. Обманули и жителя Корабельного района, который планировал приобрести бытовую технику на одном из сайтов. Пострадавший перевел на счет злоумышленников более 14 тысяч гривен. А жительница Новоодесского района не получила садовые качели – она заказала их в интернете и потеряла 2 тысячи гривен.

Также пострадавшей от мошеннических действий стала жительница Ингульского района. Доверившись телефонному собеседнику, который представился банковским сотрудником, женщина предоставила все данные своего счета, с которого сняли более 14 тысяч гривен. Аналогичным образом мошенники обманули жителя Корабельного района и женщину из Очаковского района – они потеряли 12 тысяч и 10 тысяч гривен.

Напомним, что ранее мошенники под предлогом «денежной реформы» обменяли николаевским пенсионерам ₴90 тысяч на бумагу.